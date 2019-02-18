Более 9,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе

21:44, 18 февраля 2019, ПАИ

С 11 по 17 февраля в Псковской области зарегистрированы 9 тысяч 503 случая заболевания ОРВИ, в Пскове – 4 тысячи 557. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость ОРВИ по Псковской области повысилась относительно предыдущей недели на 28,1 %, что выше недельного эпидемического порога на 8,7 %. В Пскове – заболеваемость повысилась относительно предыдущей недели на 40 %, что выше недельного эпидемического порога на 125 %. Всего за неделю госпитализированы 148 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на высоком уровне. За неделю обследованы 61 больных с признаками ОРВИ, у 21 – диагностирован вирус А (H1N1)-2009, у 8 - А несубтипированные вирусы, у одного – парагрипп (1,3), у двух – аденовирус, у 4 – А (H3N2), у 3 – вирусы другой этиологии.