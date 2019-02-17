«Единая Россия» предложила кандидатуру для замещения мандата в Собрании депутатов Псковского района
Кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в Собрании депутатов Псковского района по единому избирательному округу согласовал президиум регионального политсовета «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.
Решение принято в связи с досрочным сложением полномочий депутатом Владимиром Шураевым.
Местный политсовет партии предложил передать мандат Наталье Гоноболевой, включённой в единый список кандидатов.