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Политика

«Единая Россия» предложила кандидатуру для замещения мандата в Собрании депутатов Псковского района

Кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в Собрании депутатов Псковского района по единому избирательному округу согласовал президиум регионального политсовета «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Решение принято в связи с досрочным сложением полномочий депутатом Владимиром Шураевым.

Местный политсовет партии предложил передать мандат Наталье Гоноболевой, включённой в единый список кандидатов.

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