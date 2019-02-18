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Общество

Сроки отключения горячей воды хотят сократить в России

Минстрой разрабатывает технологии, которые позволят сократить сроки отключения горячей воды в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.

По словам Андрея Чибиса, «идёт работа и по внедрению «умных» технологий в ЖКХ». «Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды», — заявил замминистра строительства и ЖКХ.

Он сообщил, что в прошлом году в микрорайонах трёх городов был проведён эксперимент. «Были даже ситуации, где удалось сократить до трёх дней», — отметил Андрей Чибис.

По его словам, это не потребовало миллиардных инвестиций, достаточно оказалось умного подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить.

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