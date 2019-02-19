Два азиата пытались незаконно пересечь границу в Себежском районе

09:18, 19 февраля 2019, ПАИ

В районе населенного пункта Бурачки Себежского района в непосредственной близости от российско-латвийской границы псковские пограничники задержали двух граждан Южной Азии, которые пытались незаконно пересечь границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области.

Задержанные рассказали, что они прибыли в Россию на законных основаниях. По их словам, они хотели посетить страну в качестве туристов, но задумывали незаконно переехать в Европу.

Решением Себежского районного суда правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов.