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Происшествия

58-летняя женщина отравилась угарным газом на пожаре в Острове

58-летняя женщина отравилась угарным газом на пожаре в жилом доме, который произошел 18 февраля в 20:05 в Острове на улице Карла Либкнехта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пострадавшая доставлена в местную больницу. В первой половине дома обрушилась кровля. Причина возгорания - короткое замыкание. Спасены два дома, гараж, хозпостройка и два автомобиля.

В этот же день в 15:11 в Великих Луках на улице Заслонова неизвестные подожгли строительный вагончик, он выгорел изнутри.

В 16:17 в Стругокрасненском районе в деревне Павлово сгорела баня из-за неисправности печи. Спасены жилой дом и хозпостройка.

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