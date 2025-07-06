Автомобиль сбил девушку в Великих Луках
Автомобиль Daewoo сбил 18-летнюю девушку на улице Холмской в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, девушка переходила проезжую часть в неположенном месте. Её с травмами различной степени тяжести госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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