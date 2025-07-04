«Одумайтесь, что вы делаете»: в Псковской области участились ДТП с подростками на мопедах

13:50, 04 июля 2025, ПАИ

В Псковской области участились ДТП с подростками на мопедах, сообщила ПАИ уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова.

«За неделю произошло несколько таких происшествий. Дети с черепно-мозговыми травмами, с переломами. Эти мопеды дети получают из рук взрослых. Держите ситуацию под контролем. Одумайтесь, что вы делаете. Хорошо, что все пока живы, но травмированы, а это означает испорченное лето и отдых», – предупредила Наталия Соколова.

Ранее сообщалось, что подросток пострадал при столкновении мотоцикла с автомобилем в Псковском районе. Кроме того, 13-летний мотоциклист был госпитализирован после столкновения с «Нивой» в том же Псковском районе.