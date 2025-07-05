180 нарушений миграционного законодательства выявили в Псковской области

20:14, 05 июля 2025, ПАИ

180 нарушений миграционного законодательства выявили в Псковской области в ходе первого этапа федеральной операции «Нелегал-2025», который проходил с 16 по 25 июня. Общая сумма наложенных штрафов составила более миллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Операция «Нелегал-2025» направлена на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. Так, девять иностранных граждан, нарушивших правила пребывания на территории России, выдворят из страны. После возвращения в страну гражданской принадлежности въезд на территорию РФ иностранцам будет запрещён пять лет.

По результатам проведённых мероприятий возбудили семь уголовных дел по фактам фиктивной постановки иностранных граждан на учёт по месту пребывания (проживания). Ещё по нескольким материалам проводятся доследственные проверки.

Второй этап операции запланирован в октябре. Осуществление контроля за миграционной обстановкой на территории региона продолжается, уточнили в пресс-службе.