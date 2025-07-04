Ловелас из Пскова украл 2 миллиона рублей у девушек с сайтов знакомств

16:17, 04 июля 2025, ПАИ

В Санкт-Петербурге ловелас из Пскова украл два миллиона рублей у девушек с сайтов знакомств, сообщили ПАИ в пресс-службе МВД РФ. Видео с допросом мошенника в телеграме обнародовала пресс-секретарь полиции Ирина Волк.

Злоумышленник активно знакомился с одинокими девушками на сайтах знакомств, старался вызвать у них романтические чувства, входил в доверие и под разными предлогами просил срочно одолжить ему денег. Убеждая в своей честности, он писал расписки и высылал фотографии своего паспорта, но после поступления перевода на банковскую карту общение прерывалось.

Одной из заявивших в полицию об афере стала молодая жительница Петербурга, которая лишилась 289 тысяч рублей. Вскоре оперативники установили, что потерпевшими стали еще как минимум две женщины, а общий размер ущерба составляет порядка 2 млн рублей.

Жителя Пскова, который подозревается в серии мошенничеств, задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования будет проведена работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности.