Восьмилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем в Невеле

15:17, 05 июля 2025, ПАИ

Восьмилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем в Невеле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»

ДТП произошло на площади Коммуны. По словам очевидцев, ребёнок, не спешившись, пересекал пешеходный переход на велосипеде на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Opel Zafira.

Ребёнок получил царапины от собственного велосипеда. Прибывшая бригада скорой помощи обработала рану, госпитализация не потребовалась.

На месте работали скорая помощь, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.