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Происшествия

Восьмилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем в Невеле

Восьмилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем в Невеле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»

  • Восьмилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Восьмилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Восьмилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Восьмилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Восьмилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Восьмилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

ДТП произошло на площади Коммуны. По словам очевидцев, ребёнок, не спешившись, пересекал пешеходный переход на велосипеде на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Opel Zafira.

Ребёнок получил царапины от собственного велосипеда. Прибывшая бригада скорой помощи обработала рану, госпитализация не потребовалась.

На месте работали скорая помощь, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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