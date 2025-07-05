Восьмилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем в Невеле
Восьмилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем в Невеле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло на площади Коммуны. По словам очевидцев, ребёнок, не спешившись, пересекал пешеходный переход на велосипеде на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Opel Zafira.
Ребёнок получил царапины от собственного велосипеда. Прибывшая бригада скорой помощи обработала рану, госпитализация не потребовалась.
На месте работали скорая помощь, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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