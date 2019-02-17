Назначено предварительное голосование «Единой России» по выборам глав шести районов Псковской области

10:44, 19 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 19 февраля, начнется предварительное голосование (ПГ) «Единой России» по выборам глав шести районов Псковской области. Вопрос о назначении процедуры рассмотрел сегодня президиум регионального политсовета партии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Отбор кандидатов от «Единой России» в главы Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов будет организован по первому принципу. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены партии «Единая Россия», но и беспартийные граждане.

В указанный период по той же модели будет проводиться ПГ для определения кандидата на довыборах в Псковскую городскую Думу по одномандатному избирательному округу №13 и в Собрание депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1.

В этот период также планируется отобрать кандидатов от партии на участие в выборах депутатов Карамышевской и Серёдкинской волостей в Псковском районе. Предварительное голосование пройдет по второй модели, предполагающей предварительную регистрацию выборщиков на встречах с избирателями.

Единый день предварительного голосования – 26 мая.