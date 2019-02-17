Три дискуссионные площадки «Единой России» начинают работать в Псковской области

11:29, 19 февраля 2019, ПАИ

Псковское отделение «Единой России» сформировало три внутрипартийные дискуссионные площадки. Решение принято на заседании президиума регионального политсовета 19 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

После признания утратившим силу Положения о внутрипартийных платформах партии регионам было предложено приступить к созданию дискуссионных площадок. С учётом базовых ценностей «Единой России» сегодня организованы три площадки: «Благополучие человека», «Лидерство и развитие», «Единство и суверенитет». Их координаторами в Псковской области назначены сенатор Елена Бибикова, президент торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов, председатель областного Собрания депутатов и секретарь регионального отделения партии Александр Котов, соответственно.

Внутрипартийные дискуссионные площадки – это собрания активистов и сторонников «Единой России», представителей некоммерческих и научно-образовательных организаций, органов власти, средств массовой информации, которые участвуют в обсуждении и выработке позиции партии по актуальным социально-экономическим проблемам, а также в реализации предложений, подготовленных по итогам работы площадок.