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Общество

ФОТОФАКТ: Герб Псковской области появился на здании региональной администрации

Полотнище с гербом Псковской области смонтировали на здании Дома Советов в Пскове (ул. Некрасова, д. 23).

Напомним, геральдическая символика области разработана по инициативе губернатора региона Михаила Ведерникова. Проекты новых официальных символов – герба и флага - прошли экспертизу и были одобрены Геральдическим советом при президенте РФ, согласованы Геральдическим советом области, а также утверждены региональным парламентом.

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  • Официальные символы Псковской области
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