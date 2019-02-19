ФОТОФАКТ: Герб Псковской области появился на здании региональной администрации
Полотнище с гербом Псковской области смонтировали на здании Дома Советов в Пскове (ул. Некрасова, д. 23).
Напомним, геральдическая символика области разработана по инициативе губернатора региона Михаила Ведерникова. Проекты новых официальных символов – герба и флага - прошли экспертизу и были одобрены Геральдическим советом при президенте РФ, согласованы Геральдическим советом области, а также утверждены региональным парламентом.