Любовь Совершаева: Псковская область занимает достойное место в развитии туризма СЗФО

23:17, 01 октября 2026, ПАИ

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, которая возглавляет рабочую группу и курирует межрегиональный туристский проект «Серебряное ожерелье России», в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове рассказала о значении проекта для туризма в России и о развитии маршрутов.

По её словам, в первую очередь речь идёт о создании благоприятной инфраструктуры и благоустройства для населения, а также о распределении потоков туристов.

Любовь Совершаева напомнила, что в 2012 году президент России Владимир Путин дал поручение о создании межрегионального историко-культурного туристического проекта на Северо-Западе. Так появился и до сих пор развивается проект «Серебряное ожерелье России». Он подразумевает несколько подпроектов и объединяет все 11 субъектов, которые входят в состав Северо-Западного федерального округа. Проект был создан для того, чтобы выработать бренд-представление о Северо-Западе как о макрорегионе.

Спикер отметила, что ещё одна важная мысль – показать, что в России удобно путешествовать: этому способствует обустройство региональных дорог и федеральных трасс. Было создано и несколько мастер-планов, которые вошли во все субъекты федерации. Они показали, где возможны новые точки сосредоточения потоков туристов. Это важно для управленческих решений: где построить гостиницу, мотель, оборудовать места для автомобилей и т. д.

Важно и другое: платформа «Серебряное ожерелье» позволяет специалистам обмениваться лучшими практиками и решать сложные вопросы сообща, достигая максимального эффекта.

По словам заместителя полномочного представителя президента РФ в СЗФО, на сегодняшний день Псковская область занимает достойное место в развитии туризма на Северо-Западе. Туризм – это та отрасль, которая может серьёзно влиять на доходную часть бюджета. За прошедшие пять лет – с 2021 года – в Псковской области на 48 % увеличится поток туристов.

«Мы находимся в прекрасном месте на этом форуме: рядом кремль, крепость, идёт реставрация собора. Как только все леса будут сняты, вы представляете, какая будет красота и как увеличится поток туристов? Все захотят увидеть эту реставрированную историю», – сказала Любовь Совершаева и добавила, что многое сделано и для развития Печор: благоустроены и Псково-Печерский монастырь, и центр города, и его окрестности.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней работает в формате выездной студии. Студия расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала записала эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватили вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.