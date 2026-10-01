Инна Пехова: Бизнес и государство неразделимы при формировании туристического бренда региона

22:31, 01 октября 2026, ПАИ

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Инна Пехова в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на международном форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове рассказала о роли бизнеса в формировании регионального проекта и об отличии бренда территории от логотипа.

«Я очень рада, что нахожусь на таком отличном мероприятии. Во-первых, это международный форум, мне уже это нравится, потому что Псковская область с такими чудесными достопримечательностями и инициативой создания правильного туристического направления – это достойно», – сказала Пехова.

Она отметила, что на форум собралось много гостей. Здесь есть отельеры, тревел-компании, MICE-агентства, гиды, приехали представители разных регионов, чтобы послушать, поделиться опытом и найти новые знакомства.

«Я считаю, это потрясающе», – добавила вице-президент.

Инна Пехова поблагодарила губернатора, команду и министерство туризма и развития города за инициативу и подчеркнула: «Это очень ценно».

По её словам, на форуме много говорили о брендах. Одна из мыслей: бренд каждый видит по-своему: власть – с одной стороны, туристическая сфера – с другой, бизнес – тоже.

Отвечая на вопрос о роли бизнеса в формировании регионального проекта, Пехова заявила, что он играет ключевую роль, потому что именно он строит экономику региона. Государству и бизнесу важно быть в паре: бизнес должен подхватывать инициативы города и администрации и сам выходить к городу с проектами, событиями, формированием совместного события и совместных спецпредложений.

«Это, конечно же, играет обоюдную роль, поэтому бизнес и государство неразделимы здесь», – сказала она.

Говоря об отличии бренда территории от логотипа, Пехова отметила, что визуал не всегда привязан к содержанию. Должны быть смыслы и ценности. Их нужно доносить через события и дела в бизнесе. Если это отель, он должен показать, что событие отражает идентичность региона. В Псковской области много исторических объектов, отелей в исторических объектах, и нужно поднимать легенды зданий, рассказывать о них, доносить их ценность и историю в событиях, возможно, в оформлении номеров, в письмах при заезде, книгах и так далее.

«Путь гостя должен отражать на каждом шаге бренд», – пояснила эксперт.

Контакт с брендом должен быть постоянным, начиная с выбора места и заканчивая выездом из города.

Отвечая на вопрос, можно ли обойтись без логотипа, например ограничиться только айдентикой, как роспись или замок, Инна Пехова сказала, что просто нарисовать без смысла невозможно. Нужно вынести туда смысл, ценность, эмоции, впечатление, которые хочешь донести. Логотип нельзя потрогать, его можно только увидеть, а гость должен его потрогать и ощутить на себе.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней работает в формате выездной студии. Студия расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала записала эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватили вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.