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Общество

Новый врач-кардиолог начал работу в поликлинике Псковской межрайонной больницы

К работе в поликлинике Псковской межрайонной больницы приступила врач-кардиолог Полина Кирсанова, сообщили ПАИ в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Полина Дмитриевна окончила ПсковГУ в 2024 году с красным дипломом по специальности «лечебное дело». Ещё во время обучения на шестом курсе она начала работать медицинской сестрой в отделении кардиологии Островской межрайонной больницы.

После окончания университета специалист поступила в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет по специальности «кардиология» по целевому направлению Псковской межрайонной больницы. Профессиональный опыт Полина Кирсанова получила во время практики и работы в ведущих медицинских учреждениях Санкт-Петербурга: проходила практику в региональном сосудистом центре Александровской больницы и работала врачом-стажёром в Мариинской больнице.

Интерес к медицине появился у Полины Дмитриевны ещё в школе: её увлекали химия, биология и вопросы о том, как устроен организм человека. Уже к 11-му классу она твёрдо решила связать свою жизнь с медициной, чтобы помогать людям и вносить вклад в сохранение их здоровья, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что новый врач приступил к работе в скорой помощи в Островском районе.

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