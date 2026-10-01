Почти 40 человек пострадало от укусов клещей в Псковской области за неделю

23:54, 01 октября 2026, ПАИ

За неделю с 21 по 27 сентября в медицинские организации региона по поводу укусов клещей обратилось 39 человек, в том числе пять детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По состоянию на 28 сентября общее количество обратившихся по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 360 человек) оказалось на 41,1 % меньше среднемноголетних недельных данных за 2014–2025 годы, число пострадавших детей (658) снизилось на 31,5 %. Для примера: в аналогичном периоде в 2025 году за помощью обратилось 3 208 человек, среди них было 658 детей.

Больше всего случаев присасывания клещей зафиксировали в Пскове (516 случаев), Великих Луках (409), Псковском (150), Опочецком и Невельском (по 148) районах.

Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

Всего с начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовали 2 881 клеща (на прошедшей неделе – 47), из них 2 315 сняли с людей, 566 – с объектов окружающей среды.

Поражённость клещевым вирусным энцефалитом составила 0,09 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 29,07 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,06 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,93 %. Диагностировано два случая заражения клещевым вирусным энцефалитом и 24 – клещевым иксодовым боррелиозом (в том числе у шести детей).