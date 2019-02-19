В неделю о мытаре и фарисее епископ Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
17 февраля, в неделю о мытаре и фарисее, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.
Ему сослужили ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук протоиерей Сергий Матвеев и клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук иерей Евгений Глухоедов. Диаконский чин возглавили иеродиакон Иоанн (Карпенко) и диакон Александр Амерханов.
Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук под регентством Ольги Смольченковой.
По окончании литургии епископ Сергий поздравил духовенство и прихожан с воскресным днем и обратился к предстоящим в храме с архипастырским словом на тему евангельской притчи о мытаре и фарисее.
Завершив проповедь, архипастырь поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал верующим святительское благословение.