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Общество

В неделю о мытаре и фарисее епископ Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук

17 февраля, в неделю о мытаре и фарисее, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Ему сослужили ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук протоиерей Сергий Матвеев и клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук иерей Евгений Глухоедов. Диаконский чин возглавили иеродиакон Иоанн (Карпенко) и диакон Александр Амерханов.

Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук под регентством Ольги Смольченковой.

По окончании литургии епископ Сергий поздравил духовенство и прихожан с воскресным днем и обратился к предстоящим в храме с архипастырским словом на тему евангельской притчи о мытаре и фарисее.

Завершив проповедь, архипастырь поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал верующим святительское благословение.

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