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Общество

Прокурор «закрыл» доступ в заброшенный спортзал в деревне Вернявино Палкинского района

Прокурор Палкинского района добился ограничения несанкционированного допуска людей в нежилое заброшенное помещение бывшего спортивного зала в деревне Вернявино Палкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе рассмотрения иска прокурора к районной администрации суд установил, что в собственности муниципального образования находится здание бывшего спортивного зала, расположенное в деревне Вернявино, которое собственником не эксплуатируется. Внутри здания имеются разрушенные перегородки, остекление окон частично повреждено, двери и проходы открыты, территория, прилегающая к зданию, не огорожена. Здание находится без надлежащего содержания и присмотра, в технически опасном состоянии.

Кроме того, в непосредственной близости от объекта расположено общеобразовательное учреждение. В подобном состоянии здание бывшего спортивного зала является опасной зоной, где нахождение людей, в особенности, несовершеннолетних, недопустимо, отметили в ведомстве.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

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