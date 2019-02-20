Объединение Порховского и Дедовичского благочиния обсудило духовенство

09:34, 20 февраля 2019, ПАИ

Объединение Порховского и Дедовичского благочиния обсудило собрание духовенства Порховского благочиния Псковской епархии под председательством благочинного иерея Виктора Шелухова в воскресной школе Никольского собора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Также на собрании обсудили единый подход по вопросам катехизации восприемников и родителей, работу с молодежью и применение свода правил пожарной безопасности.

В ходе совещания отец Виктор ознакомил клириков с новыми поступившими указами и документами из Псковского епархиального управления. Были представлены новые помощники благочинного по Дновскому району иерей Михаил Осипов и Дедовичскому району иерей Игорь Рудаков.

Были образованы новые отделы и назначены ответственные: отдел катехизации и миссионерского служения – помощник благочинного по Дновскому району иерей Михаил Осипов, отдел по взаимодействию с образовательными учреждениями – помощник благочинного по Дедовичскому району иерей Игорь Рудаков, отдел по работе с медицинскими учреждениями – протоиерей Вячеслав Николаенко, отдел по работе с молодежью – протоиерей Сергий Андреев, отдел социального служения – протоиерей Дмитрий Васильев, информационный отдел – иерей Сергий Тимошенко.

Были выработаны приоритетные направления взаимодействия с общеобразовательными школами и обсуждены текущие вопросы приходской и богослужебной жизни благочиния. Собравшиеся также обсудили вопрос о необходимости выявления новых сведений о новомучениках и исповедниках Порховского благочиния и о должном их молитвенном поминовении.