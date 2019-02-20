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Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации
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Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации

«Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации, которые работают на территории Псковской области», - отметил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации директор Центра лечебной педагогики, руководитель псковского Фонда Святой Равноапостольной княгини Ольги Андрей Царёв.

По его словам, форум также предоставляет возможность понять, что нужно, чтобы эффективно решать проблемы, как помогать НКО в выполнении их задач. «Это возможность обменяться опытом между НКО, которые реализуют те или иные услуги для граждан, решают те или иные проблемы. Это возможность для НКО получить информацию, полезную для осуществления их деятельности: юридического характера и организационного плана. Также на форуме можно задать вопросы органам власти, чтобы, например, получить информацию по вопросам поддержки НКО», - сказал Андрей Царёв.

Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове после 15 марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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