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Пскович напал на дворника, убиравшего улицу Свердлова

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову нашли 30-летнего местного жителя, который ограбил дворника 17 февраля около 9:00 у дома по улице Свердлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

64-летняя женщина занималась уборкой территории, в это время к ней подошел неизвестный мужчина. Он ударил пожилую горожанку, отобрал у нее сумку, в которой были банковские карты и тысяча рублей, после чего скрылся.

В отношении ранее судимого псковича возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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