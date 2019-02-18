Пскович напал на дворника, убиравшего улицу Свердлова

10:29, 20 февраля 2019, ПАИ

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову нашли 30-летнего местного жителя, который ограбил дворника 17 февраля около 9:00 у дома по улице Свердлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

64-летняя женщина занималась уборкой территории, в это время к ней подошел неизвестный мужчина. Он ударил пожилую горожанку, отобрал у нее сумку, в которой были банковские карты и тысяча рублей, после чего скрылся.

В отношении ранее судимого псковича возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.