0
16:31
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
10:19
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
23:56
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика
12:35
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
22:00
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области
12:45
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
12:22
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
Еще новости
Происшествия

Пьяный мужчина разбил стекло в псковском автобусе №6

18 февраля около 15:00 в Пскове в районе Дома офицеров мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в салоне городского автобуса, следовавшего по маршруту №6. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», осколки стекла, в основном, попали на проезжую часть, поэтому физически пассажиры не пострадали.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отметили, что для находящегося рядом транспорта инцидент также обошелся без последствий.

«Автобус №6 был снят с маршрута для проведения экстренного ремонта по замене стекла, в связи с чем пассажиры «шестерки» остались внакладе, то есть на улице, а жители Пскова лишились ожидаемого рейса городского автобуса на весь день, и в расписании движения появилась «дыра», - отметили на предприятии.

В Псковпассажиравтотрансе добавили, что для устранения сбоя в работе городского транспорта были выделены средства, и автобус 19 февраля с 10:30 выехал по маршруту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
18 февраля 2019
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий 3
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
18 февраля 2019
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика
17 февраля 2019
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика 5
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
12 февраля 2019
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве 8
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области
07 февраля 2019
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области 1
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
07 февраля 2019
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
07 февраля 2019
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
Личность неизвестного мужчины устанавливают псковские полицейские
07 февраля 2019
Личность неизвестного мужчины устанавливают псковские полицейские 1

Идет загрузка...