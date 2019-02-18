Пьяный мужчина разбил стекло в псковском автобусе №6

11:17, 20 февраля 2019, ПАИ

18 февраля около 15:00 в Пскове в районе Дома офицеров мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в салоне городского автобуса, следовавшего по маршруту №6. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», осколки стекла, в основном, попали на проезжую часть, поэтому физически пассажиры не пострадали.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отметили, что для находящегося рядом транспорта инцидент также обошелся без последствий.

«Автобус №6 был снят с маршрута для проведения экстренного ремонта по замене стекла, в связи с чем пассажиры «шестерки» остались внакладе, то есть на улице, а жители Пскова лишились ожидаемого рейса городского автобуса на весь день, и в расписании движения появилась «дыра», - отметили на предприятии.

В Псковпассажиравтотрансе добавили, что для устранения сбоя в работе городского транспорта были выделены средства, и автобус 19 февраля с 10:30 выехал по маршруту.