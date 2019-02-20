Фонд «Петербургская политика» оценил «Инстаграм» губернатора Псковской области

11:25, 20 февраля 2019, ПАИ

Фонд «Петербургская политика» оценил «Инстаграм» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Эксперты определили его в группу глав регионов со «средними аккаунтами».

У Михаила Ведерникова в «Инстаграме» 14 тысяч подписок, сам псковский губернатор подписан на 202 аккаунта, среди которых его коллеги губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Москвы Сергей Собянин.

Михаил Ведерников имеет также страничку в «Фейсбуке», куда транслируется информация из «Инстаграма».

По мнению экспертов фонда, основной месседж аккаунта Михаила Ведерникова - «неформальный деловой губернатор». «Много публикаций. Ведет «Инстаграм» сам и давно – в большей степени в качестве личного блога. Эмоционально вовлечен. Показывает все, что считает правильным. Самобытный блог губернатора-патриота (на аватарке только российский флаг, без собственного фото). Периодически публикуются фото личного характера, в том числе ироничные, что приближает автора к аудитории. Использует маленькие смысловые эмодзи, хэштеги. Комментариев мало, вовлеченность не очень высока – хотя в комментариях отвечает лично. Стремится не перегружать ленту тяжелым контентом», - отмечают эксперты «Петербургской политики».

Они оценивали аккаунты по уровню «личного продвижения» главы региона, ориентации на решение политических задач, качеству взаимодействия с комментаторами, интонации, качестве материалов и их доступности для восприятия. Всего в исследовании выделяется пять групп: «лучшие аккаунты», «аккаунты выше среднего», «средние аккаунты», «аккаунты ниже среднего», «худшие аккаунты», «главы регионов вне социальных сетей».

В последней группе оказались 17 российских губернаторов, у которых нет работающих личных аккаунтов в соцсетях. Это главы Марий Эл, Мордовии, Забайкалья, Красноярского края, Камчатки, Воронежской, Калужской, Костромской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской областей, а также ЕАО и ХМАО.

Лучшими, по мнению авторов публикации, являются аккаунты руководителей Москвы, Орловской, Курганской, Калининградской и Кемеровской областей, Пермского края, Башкирии, Дагестана и Татарстана.