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Общество

Псковская область присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Псковская область присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которую традиционно проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, испытание состоится 21 февраля. Экзамен по русскому языку в том виде, в котором его сдают учащиеся выпускных классов, смогут написать все желающие.

В этом году Псковский регион участвует в акции в третий раз, особенность этого года в том, что будут задействованы все районы области. Первыми испытать себя смогут родители выпускников Себежа. В Пскове экзамен пройдет 26 февраля в 11:00 на базе МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный». Узнать, когда подобная акция пройдет в конкретной школе, можно позвонив в ее секретариат.

Отметим, акция проводится с целью дать возможность родителям лично понаблюдать за процессом сдачи ЕГЭ и оценить обстановку в пункте проведения экзаменов, увидеть процесс изнутри и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Условия, созданные в ходе акции, будут максимально приближены к реальным.

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