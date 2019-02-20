Как можно быстрее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи поручил президент РФ

13:15, 20 февраля 2019, ПАИ

Как можно быстрее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи поручил президент РФ Владимир Путин. «Посмотрим, как закон будет действовать на практике, при необходимости внесём коррективы», - заявил он в своем послании Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Путин подчеркнул, что нужно в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и на дому. По словам президента, где-то необходимо помочь в бытовых вопросах, привлечь патронажную службу, сиделку, где-то обучить родственников оказанию помощи.

Глава государства заметил, что в среднем в паллиативной помощи в России нуждаются до 800 тысяч человек.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.