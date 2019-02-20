Создать более комфортные условия для развития стартапов в РФ поручил правительству Владимир Путин

13:22, 20 февраля 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать более комфортные условия для развития стартапов в стране. Об этом он заявил в ходе своего послания Федеральному Собранию РФ сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Путина, сейчас в России наблюдается спрос на технологическую продукцию, и это, как отметил президент, «историческая возможность» для роста качества производимой продукции. Он также рассказал, что только в рамках национальных проектов планируется закупить оборудования на 6 триллионов рублей. При этом Владимир Путин подчеркнул, что необходимо ориентироваться на отечественного производителя – искать и работать с ним, а доступ к заказам для всех должен быть равным. Глава государства отметил, что нужно повышать производительность труда и предлагать конкурентно способные товары.

«Надо кровь из носу, но выполнять эти задачи – сейчас время для смелых инициатив. Волна технологического развития позволяют делать это очень быстро. Все наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность», - добавил Владимир Путин.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.