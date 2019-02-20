Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер

17:55, 20 февраля 2019, ПАИ

Важно, что послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию носит социальный характер, сказал депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единой России» и президиума Генерального совета партии Александр Козловский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Самое главное, на чем сегодня был сделан акцент – это благополучие человека. Можно построить замечательные дороги, динамично развивающиеся заводы, но если не будет решен самый главный вопрос по благосостоянию наших граждан, то для кого будет создаваться экономика? Владимир Владимирович знает, что беспокоит людей, что является для них основным, на что нужно обратить внимание», - заявил парламентарий.

Особое внимание Александр Козловский на отраженную в послании тему, касающуюся каждого - это доступность современной и качественной медицинской помощи. «Задачи, которые поставил Владимир Владимирович в этой области непростые: в ближайшие годы необходимо обеспечить доступность медицины первичного звена, отладить электронное взаимодействие между поликлиниками, аптеками и гражданами, построить и модернизировать тысячи фельдшерско-акушерских пунктов по стране, минимизировать дефицит кадров в здравоохранении. Но это можно сделать, и мы справимся, - подчеркнул член Президиума Генсовета «Единой России».

«Люди должны почувствовать заботу о своем здоровье со стороны государства. Именно поэтому, как справедливо заметил Владимир Путин, нужно направить наши огромные природные возможности на создание экологически чистой продукции. Только отечественный бренд экологически чистой продукции гарантирует качество и безопасность наших граждан», - продолжил он.

Александр Козловский напомнил, что в Псковской области такой бренд уже есть, и регион уже несколько лет работает в этом направлении. «Местные производители кормят жителей только натуральной, свежей и качественной продукцией, продвигая за пределы региона ее под эгидой «Своё!». Уверен, что анонсированная президентом программа развития сельских территорий, которая заработает с 2020 года, поможет не только нашим производителям, но и всем жителям, живущим и работающим в районах Псковской области. Люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему - не только в мегаполисах, но и в глубинке», - отметил депутат.