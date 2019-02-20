Валерий Павлов: Президент в послании обозначил, что одна из главных задач — сбережение народа России

18:02, 20 февраля 2019, ПАИ

«В послании президента Федеральному Собранию достаточно много времени было уделено социальным вопросам. Одна из главных задач — сбережение народа России, прежде всего через семью. Глава государства акцентировал внимание на том, что нужно продолжить выплачивать льготы по многодетным семьям, решить демографические проблемы и проблемы в области образования и медицины», — заявил член Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

По словам Валерия Павлова, выступление президента было в основном посвящено внутренней жизни России, а международным делам он уделил последние 15 минут из своего почти 1,5 часового выступления. «В основном выступление касалось проблемных точек, которые существуют в государстве, в том числе и в Псковской области. Он назвал проблемные сферы, но главное, что он подчеркнул, что у нас не так много времени, чтобы навести порядок в этих сферах и добиться положительных результатов», - отметил Валерий Павлов.

Член Общественной палаты Псковской области заметил, что, обращаясь к Правительству РФ и руководителям регионов, президент обозначил зоны ответственности. «Это прозвучало, может быть, не угрожающе, но очень твёрдо и жестко», - считает Валерий Павлов.

Он также заметил, что президент в послании один раз положительно упомянул Псковскую область. «Глава государства отметил, что у нас реализуется проект [пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами — ПАИ], который нужно распространить на все остальные регионы», - сказал Валерий Павлов.

«А что касается международных дел, то основной момент — американцы вышли из этого договора [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — ПАИ]. Это осложняет и так тяжёлую международную обстановку. Но, главное, что президент дал понять, что если возникнут какие-то угрозы, наш ответ будет зеркальным», - заключил Валерий Павлов.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.