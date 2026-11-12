Без взлома: мошенники научились получать доступ к аккаунтам через «доверенные» коды

18:19, 12 ноября 2026, ПАИ

Мошенники стали всё реже взламывать пароли, однако теперь они могут заставить пользователей самостоятельно отдать доступ к аккаунту. Об этом рассказал эксперт Владислав Кокунцыков, пишет РИАМО.

По словам специалиста, злоумышленники научились использовать легальные цифровые процедуры. Они просят жертву перейти на настоящий сайт и ввести «специальный код». На деле этот код является запросом на авторизацию, тем самым пользователь лично подтверждает вход мошенника в свой аккаунт с его устройства.

Владислав Кокунцыков отметил, что нельзя вводить коды входа или подтверждения устройств по просьбе других людей. Нахождение на официальном сайте не гарантирует безопасности, если пользователь действует по инструкции злоумышленника.

«При подозрении на компрометацию проверьте список активных сеансов, зарегистрированные устройства и способы аутентификации. Неизвестные записи удалите, затем завершите остальные сеансы», – посоветовал эксперт.