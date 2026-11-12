Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 13 ноября

18:06, 12 ноября 2026, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 13 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Днём прогнозируют умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на западе – небольшие осадки, преимущественно дождь. На дорогах местами будет гололедица.

Будет дуть умеренный южный ветер. Температура в области в течение суток составит от 0 до +5 градусов. В Пскове температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днём – от +2 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет низким.