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Общество

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 13 ноября

Облачная погода ожидается в Псковской области 13 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

Днём прогнозируют умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на западе – небольшие осадки, преимущественно дождь. На дорогах местами будет гололедица.

Будет дуть умеренный южный ветер. Температура в области в течение суток составит от 0 до +5 градусов. В Пскове температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днём – от +2 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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