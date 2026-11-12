«Не вместо детей, а вместе с детьми»: Юлия Колбасова и Мария Тучак рассказали о воспитании, мотивации и наставниках

17:57, 12 ноября 2026, ПАИ

В Пскове прошёл брифинг с региональным координатором проекта «Навигаторы детства» Юлией Колбасовой и председателем совета Псковского областного отделения «Движения первых» Марией Тучак. Спикеры ответили на вопросы школьников о своей работе, семейных ценностях, критериях конкурсного отбора и о том, что помогает не опускать руки.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



















































Встреча началась с представления гостей. Юлия Колбасова курирует деятельность советников директоров по воспитанию в Псковской области – их около 145, практически в каждой школе.

Мария Тучак возглавляет региональное отделение «Движения первых», которое объединяет более 2 000 ребят и наставников и реализует проекты по 12 направлениям – от спорта и культуры до международной деятельности.

О работе и главных принципах

Мария Тучак сразу обозначила ключевой девиз организации: «Мы делаем не вместо детей, а вместе с детьми». По её словам, сегодняшний проект – наглядное доказательство того, что каждый школьник может развиваться по разным траекториям и уже во время учёбы заниматься профессиональным развитием.

Юлия Колбасова добавила, что работа советников направлена на то, чтобы воспитательное пространство в школах «жило не только на бумаге», а наполнялось активными и инициативными ребятами.

О вовлечении детей и доверии

Отвечая на вопрос, есть ли задачи, которые спикеры доверяют подросткам, Юлия Колбасова подчеркнула: любое дело становится эффективным, только если в нём участвуют дети. «Если мы, взрослые, только садимся и решаем, что будем делать, то для вас там будет неинтересно», – сказала она. Пример – медиафорум, итоговый видеоролик к которому придумывают сами ребята.

О совмещении работы и семьи

Юлия Колбасова призналась, что совмещать работу и семью с тремя детьми (младшему ещё нет двух лет, старший – второклассник) очень сложно, но интересно. «Проект «Навигаторы детства» – это ещё один мой ребёнок. То есть у меня всего четыре ребёнка», – отметила она.

В свою очередь Мария Тучак рассказала, что всегда чувствовала поддержку семьи и наставников, и пожелала каждому школьнику найти своего значимого взрослого.

О пути в профессию

Мария Тучак призналась, что в её школьные годы такого движения не было и ей не хватало организации, которая объединяла бы разные интересы ребят. «Для меня «Движение первых» – это синоним возможностей для ребят от 6 до 25 лет», – сказала она. До работы в движении она возглавляла Российские студенческие отряды, затем работала в правительстве Псковской области.

Юлия Колбасова рассказала, что вдохновляется примером мамы-педагога, а также своими наставниками, один из которых – руководитель театральной студии – сейчас работает советником в её команде.

О критериях конкурсного отбора

Отвечая на вопрос о том, что важно для победы в конкурсах, Мария Тучак пояснила, что в каждой проектной линейке собирается экспертная комиссия по направлению. Главное – видимая цель, мотивация и желание ребёнка. «В «Большой перемене» действует девиз: здесь не оценивают, а ценят», – напомнила она. Спикер призвала не воспринимать неудачу как личное оскорбление: «Если вы не прошли сегодня, то завтра обязательно пройдёте». Она также отметила, что в проектах всегда есть место и для новичков, и для опытных участников.

О трудностях и результатах

Самым сложным в работе оба спикера назвали то, что результат не виден сразу. «Есть профессии, где итог очевиден – например повар или строитель. У нас же плоды работы можно оценить только через годы», – сказала Мария Тучак. Однако успехи детей – главная награда.

Юлия Колбасова добавила, что счастье складывается из маленьких событий: «Счастье – это ваши успехи, успехи наших советников, когда мы находим того самого человека, который будет гореть и вести за собой».

О конфликтах и команде

По словам Марии Тучак, крупных ссор в работе не было – всегда есть живой диалог и обмен мнениями. «Мне, как руководителю, интересно, чтобы каждый сотрудник мог выразить свою идею, а не только то, что решила я», – подчеркнула она.

Юлия Колбасова отметила, что команда «Навигаторов детства» не менялась более трёх лет, и это показатель умения слышать и уважать друг друга. «В любом конфликте важно сесть и поговорить», – посоветовала она школьникам.

О книгах

На вопрос о любимых книгах Мария Тучак, учитель русского языка и литературы по образованию, посоветовала читать классику и обязательно знакомиться с историческим контекстом и биографией автора. «Каждая книга должна содержать те важные смыслы, которые вы ищете», – сказала она.

Юлия Колбасова призналась, что сейчас её репертуар – детские книги для второго класса и психологическая литература о том, как найти ключик к ребёнку.

О планах

Юлия Колбасова рассказала, что до конца учебного года пройдут театральная смена, смена ученического самоуправления и медиасмена, а самых активных участников пригласят на итоговый форум.

Мария Тучак добавила, что впереди – региональный форум активистов и премия для детей и взрослых, внёсших большой вклад в развитие организации.

Завершая встречу, спикеры поблагодарили ребят за смелость и интересные вопросы и призвали применять полученные знания в своих школах – в том числе организовывать подобные пресс-конференции.

Напомним, необычный формат брифинга прошёл в четверг в медиацентре Псковского агентства информации (ПАИ). На пресс-конференцию вместо профессиональных журналистов собралось около 50 школьников 7–9-х классов со всей Псковской области.

Мероприятие стало частью образовательной программы медиафорума «Медиамост60», который проходит в регионе с 10 по 13 ноября по инициативе проекта «Навигаторы детства». Встреча продлилась полтора часа. За это время юные корреспонденты успели задать спикерам вопросы, выходящие далеко за рамки сухой официальной хроники. Школьников интересовали как профессиональные сложности и самые счастливые моменты в работе, так и личная жизнь спикеров, их любимые книги, опыт наставничества и советы по участию в конкурсах.

Как отметили организаторы, формат «дети спрашивают – взрослые отвечают» позволил раскрыть спикеров с человеческой стороны.

Перед началом пресс-конференции для участников медиасмены была организована экскурсия по медиахолдингу. Ребята смогли посетить теле- и радиостудии, а также редакцию ПАИ. Сопровождали школьников заместитель директора государственного медиахолдинга по информационной политике Александр Машкарин и руководитель радиовещания Андрей Калинин. Открыла визит юных журналистов директор госмедиахолдинга Ирина Фёдорова.