День открытых дверей пройдёт в Псковском онкодиспансере

18:44, 12 ноября 2026, ПАИ

День открытых дверей пройдёт в Псковском онкологическом диспансере 20 ноября. Мероприятие посвящено раннему выявлению рака кожи и меланомы: врачи‑онкологи проведут осмотр кожных покровов на предмет злокачественных новообразований. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие состоится с 10:00 до 13:00. Запись на приём стартует у организаторов 16 ноября с 09:00 до 13:00.

Для посещения необходимо иметь при себе маску, сменную обувь либо бахилы, паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Лицам с признаками респираторных заболеваний рекомендовано не посещать мероприятие.

Пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении, могут записаться в кол‑центре по телефону 29-07-07.