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Общество

Псковская область предложила изменить порядок финансирования лекарств для пациентов с редкими заболеваниями

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих и заместитель министра здравоохранения региона Надежда Рагозина приняли участие в видеоконференции Общественной палаты России. Участники круглого стола обсудили, как работает система федеральной поддержки регионов при обеспечении лекарствами пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Игорь Дитрих напомнил, что Законодательное Собрание Псковской области не первый год добивается решения этой проблемы. Ещё в 2017 году региональные депутаты выступили с инициативой передать полномочия на обеспечение таких пациентов с регионального на федеральный уровень. Впоследствии соответствующие изменения федерального законодательства помогли снизить нагрузку на региональные бюджеты.

«Изменения в федеральном законодательстве снизили финансовую нагрузку на регионы, однако не решили проблему в полном объёме. Для субъектов по-прежнему актуальны вопросы обеспечения лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями. Решить эту проблему можно только сообща – через слаженную работу федерального центра, регионов, врачей и пациентских организаций», – подчеркнул Игорь Дитрих.

Надежда Рогозина представила ситуацию в Псковской области. За год расходы региона на обеспечение пациентов необходимыми препаратами выросли с 202 млн до 236 млн рублей, число пациентов – с 90 до 101. Особенно показательна ситуация с федеральным софинансированием: фактическая потребность в лечении пяти пациентов составляет порядка 60 млн рублей, тогда как предложенный объём федеральной поддержки – 14,8 миллиона рублей. При этом расчёт сделан только на период с октября по декабрь.

«Мы предлагаем рассчитывать потребность в федеральном софинансировании с начала календарного года, а не с момента подтверждения права региона на получение субсидии. Также важно учитывать увеличение стоимости лечения при изменении схем терапии и предусмотреть поддержку пациентов, которые после достижения совершеннолетия выходят из программ фонда «Круг добра». Эти вопросы создают серьёзную нагрузку на региональный бюджет», – отметила Надежда Рагозина.

По итогам круглого стола планируется подготовить предложения о совершенствовании законодательства и направить их в Правительство России и профильные федеральные ведомства. Главная задача – сделать так, чтобы пациенты с редкими заболеваниями своевременно получали необходимые лекарства и регионы располагали достаточными ресурсами для обеспечения их лечения.

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