Главный архитектор Псковской области стал гостем программы «Минкульт». Главное

18:16, 12 ноября 2026, ПАИ

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 12 ноября. Темой эфира стали современные тенденции и влияние архитектуры на повседневную жизнь и развитие городской среды.

Главное из эфира: