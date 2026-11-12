Главный архитектор Псковской области стал гостем программы «Минкульт». Главное
Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 12 ноября. Темой эфира стали современные тенденции и влияние архитектуры на повседневную жизнь и развитие городской среды.
Главное из эфира:
- новое здание необходимо соотносить с масштабом улицы и соседней застройкой. Важнее не формальное воспроизведение исторического стиля, а работа архитектора с конкретным местом;
- общественные слушания нужны, а мнение жителей следует анализировать. Евгений Шапкин не согласен с точкой зрения, что надо ограничивать обсуждение городской среды только экспертным кругом;
- для восстановления исторических зданий, по мнению главного архитектора, инвесторам нужны определённые преференции. Он выступает за поиск компромисса между сохранением наследия и возможностью использовать объект;
- неиспользуемые промышленные территории в Пскове Евгений Шапкин считает ресурсом развития. Преобразование таких территорий, по его оценке, требует прежде всего внебюджетных инвестиций. Интерес к таким участкам есть, хотя готовых проектов пока нет;
- работы на территории Белорусского рынка архитектор рассматривает как пример интереса инвестора к сложному городскому участку. Он обратил внимание на длительную окупаемость фермерских рядов и рекреации вокруг них и на затраты на археологические исследования;
- изменения в Печорах дали не только визуальный, но и экономический результат: Евгений Шапкин связал преобразование городской среды с ростом туризма, торговлей и занятостью;
- сквер Кикоина в Пскове главный архитектор назвал удачным примером небольшого общественного пространства: запрос 2020 года на обычный капитальный ремонт удалось превратить в более содержательное благоустройство;
- Пскову, по мнению Евгения Шапкина, недостаточно существующих пешеходных территорий. В то же время превращение улицы в пешеходную требует комплексной работы с транспортом, а не простого запрета на проезд;
- приоритеты городской мобильности эксперт выстраивает от пешехода к личному автомобилю, между ними – велосипед, автобус и такси;
- хорошо спроектированный квартал должен обеспечивать повседневные услуги в пешей доступности;
- в новых жилых проектах внедряют дворы без машин, безбарьерный доступ и сквозные подъезды. При этом архитектор признал: не все решения удаётся реализовать везде, а отдельные недостатки приходится исправлять уже на месте;
- Евгений Шапкин поддерживает упорядочение вывесок, но выступает против полного визуального единообразия. По его мнению, дизайн-код должен уменьшать визуальный шум, не уничтожая узнаваемости компаний;
- провода, остающиеся над обновлёнными улицами, архитектор признал нерешённой проблемой, но добавил, что «это проблема не только Пскова, это вообще большая повсеместная проблема».
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