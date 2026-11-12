В Псковской области подвели промежуточные итоги проекта «Клуб друзей»

17:38, 12 ноября 2026, ПАИ

Результаты первых шести месяцев проекта «Клуб друзей: играем и двигаемся», который реализуется при поддержке Фонда Потанина, рассмотрели на заседании президиума Псковского регионального отделения Российского Красного Креста. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В заседании принял участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих.

Проект охватывает 11 муниципальных образований Псковской области. За это время проведено 160 мероприятий для 180 участников. Занятия объединяют физическую активность, настольные и интеллектуальные игры. Они помогают поддерживать здоровье, расширять круг общения и преодолевать одиночество.