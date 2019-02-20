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Политика

В Минобороны Эстонии сообщили о «подготовке» к войне

Эстония, если оценивать ее инвестиции в сферу обороны, готовится к войне. Об этом, как сообщает газета Postimees, заявил руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны страны Кусти Сальм.

«Самое важное, что я сейчас скажу, — это с политической точки зрения немного некорректно — но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне», — заявил он.

По его словам, то, что сегодня закупается, то, как проходит обучение, является «связанной с безопасностью подготовкой к войне».

Ранее эстонский парламент одобрил проект государственного бюджета на 2019 год. Согласно проекту, общий объем расходов и инвестиций составит 11,31 млрд евро, а доходов — 11,06 млрд евро. В 2020 году расходы на оборону увеличатся почти до 2,2% ВВП.

Около 40% всего оборонного бюджета израсходуют на различные закупки, кроме того, вырастут зарплаты кадровых военных.

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