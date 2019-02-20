Найденную дедовичскими поисковиками в партизанской землянке икону передали церкви

22:22, 20 февраля 2019, ПАИ

14 февраля недалеко от деревни Жемчугово Поддорского района, у памятника легендарному Партизанскому обозу, который весной 1942 года доставил продукты для жителей блокадного Ленинграда, состоялся митинг в рамках первого Российского межобластного лыжного десанта, сообщает сайт Новгородской епархии. В мероприятии приняли участие волонтеры, поисковики, журналисты и клирик епархии.

Во время митинга участники десанта передали настоятелю церкви Тихвинской иконы Божией Матери города Холм протоиерею Василию (Середе) литую Казанскую икону Пресвятой Богородицы. Образ, пролежавший в земле 75 лет, нашли поисковики Дедовичского поискового отряда в одной из партизанских землянок. Икона хорошо сохранилась, но все же ее отреставрировали и сделали новый оклад.

Лыжный десант проходил по пути следования Партизанского обоза. Лыжники преодолели 77 километров пути по Псковской и Новгородской областям. Акция посвящена 100-летию писателя и редактора партизанской газеты Ивана Виноградова, а также 75-летию освобождения Ленинграда и всех земель Партизанского края от немецко-фашистских оккупантов.