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Общество

На мосту имени Александра Невского в Пскове завершается ремонт дорожного покрытия

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин в ходе рабочего визита проконтролировали ремонт покрытия проезжей части моста имени Александра Невского через реку Великую в Пскове сегодня, 24 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Работы на мосту Александра Невского в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Работы на мосту Александра Невского в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Работы на мосту Александра Невского в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Работы на мосту Александра Невского в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Работы на мосту Александра Невского в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Работы на мосту Александра Невского в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Работы на мосту Александра Невского в Пскове
    Фото: ПАИ

Главе региона доложили о проделанной работе, Михаил Ведерников уточнил процент готовности объекта. Борис Елкин рассказал, что работы выполнены на 70 %. Жалоб и обращений по поводу состояния моста было много, до конца года ремонт нужно завершить, указал Михаил Ведерников.

Ранее в адрес президента России Владимира Путина обратился житель Пскова Илья Федотов с просьбой о содействии в проведении ремонта дорожного покрытия моста имени Александра Невского. По поручению президента губернатор провёл личный приём граждан, на котором установили срок выполнения ремонта моста – до 1 декабря 2026 года.

«До заморозков надо сделать основную часть работы. Наша задача – до ноября обязательно пустить движение по мосту в обоих направлениях. Потом мы доделаем островки безопасности – и ремонт будет закончен», – отметил начальник участка № 1 строительной компании «Балтийский берег» Сергей Мороз.

Фото: ПАИ

В настоящее время выполнены фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части, разборка деформационных швов и цементобетонного покрытия проезжей части. Ведётся устройство арматурного каркаса и деформационных швов.

С конца марта до конца июля 2026 года на правой полосе моста выполнили устройство дорожной одежды, демонтаж бортовых камней и укладку асфальтобетонного покрытия на разделительной полосе, разборку деформационных швов и цементобетонного покрытия проезжей части, установку деформационного шва с металлическим окаймлением и резиновым ленточным компенсатором, устройство арматурного каркаса, гидроизоляции (оклеечной и обмазочной в один слой) и покрытия из литой асфальтобетонной смеси и горячих асфальтобетонных смесей (верхний слой).

С 10 августа 2026 года провели переключение дорожного движения согласно временной схеме организации дорожного движения на мосту.

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