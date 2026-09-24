Валентина Чернова: Социально-психологическое тестирование не влияет на будущее ребёнка

17:59, 24 сентября 2026, ПАИ

Как интерпретируются результаты социально-психологического тестирования (СПТ) школьника и влияют ли они на его будущее, объяснили заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев и врио директора Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Призма» Валентина Чернова на брифинге в медиацентре ПАИ.

По словам Сергея Николаева, результат персонального тестирования могут получить только родители и сам ребенок.

«Больше никто и никогда этих данных не увидит. Результаты дают родителям не диагноз, а взгляд со стороны на то, в каком состоянии находится ребенок в текущий момент времени. Родитель, получив результат, может понять особенность эмоционального состояния ребенка, поведение ребенка. Методика СПТ оценивает весь баланс факторов риска поведения ребенка. Поэтому, получив результат, родитель может увидеть некие рекомендации по развитию, поведению, корректировке поведения ребенка, обратиться к психологу, который проводил тестирование, для получения дополнительных рекомендаций», – пояснил он.

В свою очередь, Валентина Чернова подчеркнула, что цель тестирования состоит в том, чтобы определить особенности самого ребенка, но никак не оценить ребенка для будущей его профессии.

«Результат тестирования не будет являться основанием для непоступления ребенка в выбранное им учебное заведение. Задачи СПТ – выявить риск и предложить ребенку поддержку, чтобы избежать дальнейшего развития риска. Психолог оказывает ему психологическую, педагогическую поддержку, чтобы ребенок мог научиться и адаптироваться к нормальному поведению в обществе и избежать стрессовых ситуаций в нем», – отметила она.

Кроме того, для родителя тестирование может быть катализатором для доверительного разговора – ребенок может поделиться, что испытал при прохождении СПТ, какие вопросы вызвали затруднение.

«На карьеру ребенка, на его будущее тестирование не влияет. Результат СПТ – это результат эмоционального состояния ребенка на сегодняшний момент, который позволяет выявить риски в его поведении», – резюмировала Валентина Чернова.