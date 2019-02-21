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Общество

Острота лунного серпа 21 февраля подскажет о погоде в марте, гласит народный календарь

Захар Серповидец отмечается 21 февраля. Народный праздник получил свое название в честь святого Захария, сообщает calend.ru. Известно, что он содействовал нравственному развитию еврейского народа. Захарий погиб насильственной смертью — его убили иудеи за обличительную проповедь.

Святцы называют Захария Серповидцем, потому что в одном из своих пророческих откровений он увидел свиток, летающий по воздуху и напоминающий по форме огромный серп.

Поэтому в день памяти святого крестьяне много внимания уделяли этому инструменту. Бабы-жницы молились Захарию о хорошем урожае. В день его памяти серпы доставали из чуланов, осматривали, чистили, точили и окропляли крещенской водой. В связи с этим говорили: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти»; «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа».

Считалось, что Захарий Серповидец увидит старания людей и поможет им — вдохнет в серпы спорую силу.

На Захария, по народному поверью, был особенно остр и лунный серп. Люди подмечали: чем холодней в этот день, тем теплее будет в марте.

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