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Общество

О задержках в поставках молочной продукции предупредили российские ритейлеры

В России крупные ритейлеры предупредили о возможных задержках в поставках молочных и кисломолочных продуктов. Как пишет газета «Известия», соответствующее обращение направила Ассоциация компаний розничной торговли (включает в себя торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Ашан», «Дикси») в Министерство экономического развития РФ.

Сообщается, что причиной изменений может стать приказ Минсельхоза, который вступает в силу с 1 июля. Документ обязывает оформлять ветеринарные сопроводительные документы на пакетированные молочные продукты. По словам специалистов, мера позволит внести товары в единую систему «Меркурий», отследить путь их производства и избавить рынок от фальсификата.

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