Ударные вертолёты Ми-28 поступили на вооружение бригады армейской авиации ЗВО в Псковской области

09:30, 21 февраля 2019, ПАИ

В рамках государственного оборонного заказа на вооружение бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа поступили два ударных вертолёта Ми-28. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Новая авиатехника будет базироваться на аэродроме в Псковской области. Экипажи уже приступили к облётыванию техники в дневное и ночное время.

Вертолёт Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения бронетехники, инженерных укреплений, воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия с применением авиационных пушек, управляемого и неуправляемого ракетного и иного вооружения.