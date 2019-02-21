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Общество

Ударные вертолёты Ми-28 поступили на вооружение бригады армейской авиации ЗВО в Псковской области

В рамках государственного оборонного заказа на вооружение бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа поступили два ударных вертолёта Ми-28. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Новая авиатехника будет базироваться на аэродроме в Псковской области. Экипажи уже приступили к облётыванию техники в дневное и ночное время.

Вертолёт Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения бронетехники, инженерных укреплений, воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия с применением авиационных пушек, управляемого и неуправляемого ракетного  и иного вооружения.

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