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Политика

Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района

Большую социальную направленность послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию отметил глава Невельского района Олег Майоров. «Это действительно радует, есть большие ожидания людей от реализации всех мероприятий, которые были озвучены. Это очень важно», - заявил он Псковскому агентству информации.

Глава района также обратил внимание на вопросы развития бизнеса, озвученные в послании. Он считает, что предприниматели нуждаются в большей свободе, и если будет возможность снять барьеры и другие трудности, упростить ведение бизнеса, это позволит предпринимателям участвовать в социальных программах, направлять туда деньги. По словам Олега Майорова, крупный бизнес будет участвовать в жизни района, помогать внебюджетными средствами, когда увидит другое отношение власти к себе.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.

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