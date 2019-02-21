Псковская область станет ежегодной площадкой для проведения Кикоинских научных чтений

14:30, 21 февраля 2019, ПАИ

Псковская область может стать ежегодной площадкой для проведения Кикоинских научных чтений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Возможность переноса этого традиционного для Курчатовского института мероприятия на площадку региона губернатор Михаил Ведерников обсудил на встрече с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком.

Стороны договорились, что научная конференция пройдет в Пскове в конце марта, и к ее проведению подключатся специалисты Псковского государственного университета, опорного вуза страны. В дальнейшем мероприятие планируется проводить с широким привлечением общественности, научного сообщества и студенчества.

«Имя Исаака Кикоина неразрывно связано с Псковской землей. Здесь он провел детство и юность, сюда приезжал уже будучи известным ученым. Исаак Кикоин внес огромный вклад в развитие науки и образования в нашей стране, не одно поколение школьников выросло на его учебниках. Этот ученый — настоящее достояние не только Псковской области, но и всей страны, и его имя должно звучать наряду с другими выдающимися деятелями науки, культуры, искусства», — отметил глава региона.

Помимо просветительской деятельности в числе перспективных направлений совместной деятельности — работа с интеллектуальным потенциалом молодежи. На встрече речь шла о подготовке научных кадров на базе Псковского государственного университета, а также о возможной организации стажировок, повышения квалификации в Курчатовском институте.

Кроме того, Михаил Ведерников и Михаил Ковальчук обсудили возможность создания в регионе молодежно-интеллектуального центра при поддержке ученых Курчатовского института.

В рамках визита Михаил Ведерников также ознакомился с научно-исследовательской и технологической инфраструктурой центра. Вместе с Михаилом Ковальчуком он посетил Курчатовский комплекс синхротронно-нейтронных исследований, ресурсный центр ядерно-физических методов Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий. Глава региона познакомился и с возможностями объединенного вычислительного кластера.

«Можно сказать, что сегодня мы заложили основу для взаимодействия и сотрудничества Псковской области с Курчатовским институтом», — подытожил встречу Михаил Ведерников.

Напомним, что Кикоинские чтения проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения выдающегося академика, физика-экспериментатора Исаака Константиновича Кикоина (1908–1984). Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Просветительская деятельность Исаака Кикоина (легендарный журнал «Квант» и учебник по физике) во многом способствовала расцвету естественно-научного знания и образования в нашей стране. Академик Кикоин был одним из первых ученых, кто вместе с Игорем Курчатовым стоял у истоков советского атомного проекта, создания в 1943 году секретной Лаборатории номер 2, ныне НИЦ «Курчатовский институт». Ученый был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти Государственных премий СССР.