Борис Елкин поздравил псковских спецназовцев с профессиональным праздником

19:40, 24 октября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин поздравил псковских бойцов с Днём подразделений специального назначения Вооружённых Сил РФ. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере МАХ.

«Ваша служба – это выбор людей, которые умеют брать на себя ответственность. Там, где нужны выдержка, точность и решимость, вы всегда впереди. За этим стоят годы подготовки, постоянная работа над собой и готовность действовать без права на ошибку», – подчеркнул он.

Спикер Заксобрания отметил, что Псковская земля всегда была сильна своими защитниками, и добавил: «И сегодня наши бойцы достойно продолжают эту традицию – и на передовой, и в тылу».

Борис Елкин поблагодарил бойцов спецназа за вашу службу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов.

«И пусть вас всегда ждут дома!» – заключил председатель регионального Законодательного Собрания.