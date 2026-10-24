Борис Елкин поздравил псковских спецназовцев с профессиональным праздником
Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин поздравил псковских бойцов с Днём подразделений специального назначения Вооружённых Сил РФ. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере МАХ.
«Ваша служба – это выбор людей, которые умеют брать на себя ответственность. Там, где нужны выдержка, точность и решимость, вы всегда впереди. За этим стоят годы подготовки, постоянная работа над собой и готовность действовать без права на ошибку», – подчеркнул он.
Спикер Заксобрания отметил, что Псковская земля всегда была сильна своими защитниками, и добавил: «И сегодня наши бойцы достойно продолжают эту традицию – и на передовой, и в тылу».
Борис Елкин поблагодарил бойцов спецназа за вашу службу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов.
«И пусть вас всегда ждут дома!» – заключил председатель регионального Законодательного Собрания.
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