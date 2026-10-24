Автоэксперт дал советы по выбору зимних шин

20:25, 24 октября 2026, ПАИ

Для поездок зимой автомобилистам стоит выбирать шины с направленным рисунком протектора и уменьшенной шириной профиля. Такие рекомендации дал автоэксперт Олег Марков, пишет pravda-nn.ru.

По словам специалиста, направленный рисунок протектора – наиболее востребованный и эффективный вариант для зимы. Он лучше справляется с отводом воды и талого снега, а также обеспечивает улучшенные тормозные и тяговые характеристики.

Олег Марков также посоветовал обращать внимание на ширину шины. Узкие модели эффективнее «продавливают» снежную кашу и отводят воду.

Эксперт призвал покупать изделия у надёжных производителей, которые проводят серьёзные испытания продукции. Идеальной резиной на сезон он назвал неизношенную, подобранную под реальные условия эксплуатации и с меньшей шириной профиля.