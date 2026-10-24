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Общество

Как мошенники обманывают пенсионеров, объяснил юрист

Мошенники представляются сотрудниками Соцфонда России и обещают россиянам прибавку к пенсии. Жертвы платят за документы, которые не решают якобы существующую проблему, сообщил юрист Иван Изосимов, пишет «Лента.ру».

Фото: ПАИ

Пенсионеру сообщают, что Соцфонд якобы годами не доплачивал пенсию, и обещают за плату добиться прибавки. Однако в договоре оказывается только подготовка обращений, а конкретных оснований для перерасчета никто не объясняет. Таких образом, человек платит за документы, которые не решают обещанную проблему, объяснил Иван Изосимов.

Кроме того, под видом сотрудников СФР злоумышленники могут предлогать записаться на прием, затем просят паспортные данные и код из СМС якобы для подтверждения записи. На самом деле, пояснил юрист, код нужен преступникам для доступа к «Госуслугам».

Также мошенники могут позвонить под предлогом перевода пенсии в цифровые рубли. По этой схеме человека убеждают сообщить код или выполнить действия для «сохранения» привычных выплат. При этом перевод пенсий в цифровые рубли является добровольным, подчеркнул юрист.

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