Как связаны группа крови и язва желудка, объяснил врач

19:57, 24 октября 2026, ПАИ

Как связана группа крови с развитием язвы желудка, объяснил терапевт Андрей Кондрахин. Об этом сообщает aif.ru.

По словам врача, язвой желудка страдают все, но чаще всего это заболевание встречается у людей с первой группой крови.

«Чаще всего это холерики, они очень эмоциональные, и язвенная болезнь характеризуется вот этими проблемами», – объяснил специалист.

Кроме того, если у отца была язва желудка, то, как правило, детям она также передаётся, причём чаще заболевание появляется именно у мальчиков. Поэтому язвенная болезнь желудка может быть как генетической, так и приобретённой, добавил Андрей Кондрахин.

Также она зачастую возникает после приёма препаратов, например ацетилсалициловой кислоты.

«Тогда мы говорим, у человека развивается язвенная болезнь желудка в результате действия нестероидных противовоспалительных препаратов», – объяснил врач.