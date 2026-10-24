Доброхоты из Гатчинского района подарили Пушкинскому заповеднику кусты белой сирени

19:19, 24 октября 2026, ПАИ

Доброхоты из школьного лесничества «Зелёный дом», работающего на базе Рождественской школы в Гатчинском районе Ленинградской области, привезли в дар Пушкинскому заповеднику кусты белой сирени и высадили их в куртине возле дома поэта в мемориальной усадьбе «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Сирень в этом месте была высажена ещё в послевоенные годы. Со временем кусты разрослись и состарились, и теперь в музее приступили к обновлению данного элемента парковой архитектуры. Идею дополнить существующие посадки молодыми растениями вынесли на обсуждение профильных специалистов ещё в апреле этого года, в дни работы научно-практической конференции «Сады и парки России» памяти выдающегося парковеда, ландшафтного архитектора Валентины Агальцовой, и такое решение поддержали многие участники той встречи.

«Работы будут продолжаться поэтапно. Молодым саженцам предстоит укорениться и окрепнуть. Затем специалисты смогут приступить к омоложению старых кустов, в том числе с помощью обрезки, стимулирующей появление новой поросли», – отметили в пресс-службе музея.

В Пушкинском заповеднике выразили сердечную признательность волонтёрскому отряду «Зелёного дома» под руководством Ольги Кушаковой.